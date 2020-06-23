“بي إن سبورتس” تخسر الدوري الإيطالي.. وجماهير تطالب بالتعويض

تلقت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية ضربة موجعة بعد أن فقدت حقوق بث الدوري الإيطالي، أحد أهم البطولات لديها.

وفوجئ مستخدمو الشبكة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدم إذاعة مباريات البطولة التي تضم نجوما مميزين، على رأسهم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، فيما طالب البعض بتعويضهم ماديا.

وأعلنت الشبكة عن عدم قدرتها على نقل مباريات الدوري الإيطالي، ووفقا لبيان مقتضب نشرته عبر موقع “تويتر”، معللة ذلك بـ”أسباب قانونية”.

وقالت “بي إن سبورتس” في البيان: “لأسباب قانونية، نحن نأسف على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات الدوري الإيطالي. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار لكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائما على قنواتنا”.

لكن الاعتذار لم ينجح في احتواء غضب المشتركين، الذين طالبوا برد جزء من قيمة اشتراكهم.