شؤون الحرمين تناقش استقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1441هـ

عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة هنأ معاليه الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الحظر ، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة في هذه الجائحة ، وبوعي المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية ، للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.

وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين ، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد .