طيران ناس يعلن زيادة الرحلات من الرياض وجدة والدمام إلى هذه المناطق في المملكة

أعلن طيران ناس، الثلاثاء، عن زيادة الرحلات من الرياض و جدة والدمام إلى نجران وجازان والباحة والطائف وتبوك وأبها والمدينة المنورة بدءًا من الأحد القادم 1 يوليو 2020م.

واستأنفت السعودية رحلات الطيران الداخلي وقطارات الركاب، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة.

وذكرت هيئة الطيران المدني، أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مبينة أنها ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة بالقطاع لتلبية الطلب في السوق المحلية.

وأضافت أن استئناف الرحلات الداخلية سيكون عبر الناقلات الجوية الوطنية وعلى مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل مطارات «الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، وأبها الدولي، والأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان، وحائل الدولي، والملك سعود بالباحة، ونجران».