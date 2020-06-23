السودان تضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى إثيوبيا

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، عن ضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى إثيوبيا.

وفي التفاصيل، قالت السلطات السودانية إن شعبة الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف شرقي البلاد، ضبطت كميات من الأسحلة والذخائر مهربة في طريقها إلى إثيوبيا، وتم القبض أيضا على ستة متهمين.

ووفقا لتقارير إعلامية سودانية، فقد كشف والي القضارف المكلف، اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم، عن أن الأسلحة المهربة شملت 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركيا وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف.

وأكد المسؤول أن هذه المضبوطات تدل على تعاون المهربين مع الأعداء الذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الوالي المكلف، قوله إن الترتيبات تجري لتنفيذ حملات جمع السلاح غير المقنن قسريا بالولاية. وطالب عبد القيوم المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة غير مقننة تسليمها للجنة الفنية الخاصة بذلك برئاسة الولاية والمحليات (المقاطعات).