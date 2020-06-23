الحكومة اليمنية تدين إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المملكة

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات تجدد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على مدن المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن هذه الهجمات تكشف حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية ومزاعمها عن السلام وتضعها على المحك أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.

وأكدت الحكومة اليمنية وقوفها بجانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها المطلق لحقها في الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران، كما تؤكد الحكومة اليمنية أن استمرار هذه الهجمات وبصورة متكررة ضد الأشقاء في المملكة يؤكد حقيقة هذه الميليشيات التي باتت تعمل كذراع للحرس الثوري وأداة من أدواته العابثة بالمنطقة.

وأشار إلى أن استمرار الهجمات ضد المدن السعودية يجلي الستار عن نوايا هذه الميليشيات الإجرامية تجاه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي الجهود التي لم تؤمن بها هذه الميليشيات في أي يوم من الأيام، ولم تقابلها سوى بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.