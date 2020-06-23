العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة تم العثور عليها أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.وتم تسليمها لجهة الاختصاص بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي بأن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ احدها الى العام ٦٥٥هـ.

مشيراً بأنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة ، وجرى تسليم هذه الشواهد لهم باعتبارهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.