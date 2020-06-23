فرنسا تدين استهداف المدنيين في المملكة بصواريخ وطائرات حوثية مسيرة

أدانت فرنسا، الثلاثاء إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخّخة بشكل عشوائي، من قبل مليشيات الحوثي، والتي استهدفت الليلة الماضية الأراضي السعودية، وبشكل خاص مدن الرياض وجيزان ونجران.

وقال حساب السفارة الفرنسية في الرياض إن الهجوم الذي استهدف عمداً مناطق مأهولة بالسكّان يكشل انتهاكاً آخراً ضدّ أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة. ولا يزال يشكّل استئناف المفاوضات بشأن اتفاق سياسي شامل وجامع الأفق الفعلي الوحيد من أجل وضع حدّ للنزاع في اليمن. تؤكّد فرنسا مجدّداً دعمها للجهود التي تبذلها منظّمة الأمم المتحدّة في هذا الصدد.