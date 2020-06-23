صندوق التنمية العقارية: استئناف العمل بفرع عسير بعد اتخاذ الإجراءات بسبب إصابة موظف بكورونا

أعلن صندوق التنمية العقارية، مساء الثلاثاء، إعادة استقبال المستفيدين بفرع منطقة عسير، بعد أن تم تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع، ونوه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير أعلن صباح اليوم إغلاقه بعد وجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لموظف في الفرع.