إغلاق 13 صالون حلاقة و تغريم 25 آخرين في مكة

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلة في ⁧‫بلدية المعابدة الفرعية‬⁩،اليوم، بـ 86 جولة رقابية على صوالين الحلاقة خلال يومين ، أسفر عنها إغلاق 13 صالون حلاقة خاصة بالرجال لمخالفة إجراءات كورونا .

وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 25 صالونا مخالفا .

وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .