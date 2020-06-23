قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية،اليوم، بـ 86 جولة رقابية على صوالين الحلاقة خلال يومين ، أسفر عنها إغلاق 13 صالون حلاقة خاصة بالرجال لمخالفة إجراءات كورونا .
وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 25 صالونا مخالفا .
وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .
إغلاق 13 صالون حلاقة و تغريم 25 آخرين في مكة
الوئام-مكة-نهاري عبد الله
قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية،اليوم، بـ 86 جولة رقابية على صوالين الحلاقة خلال يومين ، أسفر عنها إغلاق 13 صالون حلاقة خاصة بالرجال لمخالفة إجراءات كورونا .