سوريا.. مقتل 5 عناصر من مليشيات إيران في غارات إسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة بالسويداء

أفاد بيان للنظام السوري، الثلاثاء، بأن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، متحدثا عن مقتل جنديين وإصابة 4 جراء الغارات الإسرائيلية.

وذكرت مصادر أن الغارات استهدفت شحنة أسلحة كانت قادمة من إيران، وإنها استهدفت مواقعا لتعديل دقة الصواريخ في ريف السويداء .

وقال المرصد السوري إن 5 من عناصر ميليشيات إيران في سوريا لقوا حتفهم إثر الغارات الإسرائيلية، وإن الغارات دمرت مركزا عسكريا لميليشيات إيران شرق سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية على تليجرام أن الدفاعات الجوية تصدت لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وشاركت 4 طائرات إسرائيلية بقصف مواقع في السويداء السورية، وجاء قصف إسرائيل بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية صباح الثلاثاء لسوريا، وفقا لقناة العربية

وذكرت مصادر العربية أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع بدير الزور، مع ترجيح وقوع قتلى جراء الغارات.