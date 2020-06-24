البلدية: مصادرة 25 عربة محملة ببضائع مقلدة بمكة

نظمت ⁧‫بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ جولات رقابية في الأسواق والشوارع، لضبط الباعة الجائلين، أسفر عنها مصادرة 25 عربة خشبية محملة ببضائع مقلدة وإزالة المباسط العشوائية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة استمرارها في حملاتها الرقابية، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، ورغبة في التأكد من سلامة الأطعمة والمواد الاستهلاكية والأغذية المقدمة.

كما شددت الأمانة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.