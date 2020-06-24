الإصابات بـ #كورونا في ألمانيا تتخطى حاجز الـ 191 ألفاً

سجل معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 191 ألفا و449 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8914 حالة، بزيادة 19 حالة وفاة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو 176 ألفا و300 حالة، بزيادة نحو 600 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات معهد “روبرت كوخ” بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 2.02 ما يعني أن كل مصاب قد ينقل العدوى إلى فردين أو ثلاثة تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.