السودان.. 3 آلاف “رأس بانجو” في موكب “حميدتي”

على طريقة “ريّا وسكينة” المصريتين، اللتان تحايلتا للتخفي من الشرطة، بالسكنى في بيت ملاصق لمديرية الأمن، قرر ثلاثة من تجار المخدرات في السودان التسلل وسط موكب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، والتحرك معهم، لئلا يشك أحد فيهم، لكن النتيجة كانت على العكس تماما.

المهربون الثلاثة حاولوا اختراق موكب حميدتي في أحد شوارع الخرطوم، لكن طريقتهم كانت مريبة، ما استدعى شك قوات الحراسة، الذين استوقفوا سيارة أولهم، ليجدوا كمية المخدرات الكبيرة.

وتنوعت المضبوطات بين 3 آلاف رأس من حشيش البانجو، داخل برميل و50 قطعة ملفوفة جاهزة للتداول، تم تسليمها إلى المستشار القانوني لقوات الدعم السريع بقطاع الخرطوم سليمان التجاني سليمان، الذي قام بتدوين بلاغ لنيابة مكافحة المخدرات.

وخلال التحقيق مع المتهمين أقروا بأن المخدرات تخصهم، وأنهم دخلوا موكب حميدتي، حتى تتوافر لهم الحماية ولا تشك بأمرهم شرطة مكافحة المخدرات.