سقوط 4 قيادات في أسبوع.. جهاز “الإخوان” السري في قبضة السودان

أوقفت السلطات السودانية، الثلاثاء، طارق حمزة المدير الأسبق “للأمن الشعبي”، الجهاز السري لجماعة الإخوان الإرهابية البائدة، ليكون رابع قيادي يسقط في يدها.

وأوقفت السلطات السودانية خلال الأسبوع عماد الدين حسين، واللواء عمر نمر، بجانب كادر الأمن الشعبي، وأمين الحركة الإسلامية السياسية بالخرطوم عبدالقادر محمد زين.

وألقى الأمن السوداني القبض على حمزة، بعد بلاغات من لجنة إزالة التمكين الحكومية تتهمه بالفساد خلال توليه الإدارة التنفيذية لشركة سوداتيل للاتصالات المملوكة للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن حمزة يواجه أيضا دعاوى جنائية تتعلق بالإرهاب ارتكبها أثناء توليه رئاسة الأمن الشعبي.

ويعمل الأمن الشعبي بشكل سري لصالح جماعة الإخوان، ويتولى كتابة التقارير عن الخصوم السياسيين، ومتهم بممارسة تصفيات جسدية للمناهضين للفكر الإخواني في الجامعات، والأحزاب السياسية، والكيانات النقابية.