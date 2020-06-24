“التعليم”: تسجيل الأطفال بالروضات منتصف الشهر الجاري

أبلغت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بأن تسجيل الأطفال بالروضات يبدأ يوم الاثنين ١٥-١١-١٤٤١ هجرية، عبر حساب ولي الأمر في نظام نور.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم أعمار الطلاب التي سيتم قبولهم في الروضات ٣ مستويات، على أن يقبل الأطفال في كل مستوى وفق تاريخ ميلاده.

وأوضح أن ‎المستوى الأول من ١٣-١-١٤٣٨ إلى ١٢-١-١٤٣٩ للروضات الأهلية والعالمية فقط، ‎بينما المستوى الثاني من ١٣-١-١٤٣٧ إلى ١٢-١-١٤٣٨، والمستوى الثالث من ١٣-١-١٤٣٦ وحتى ١٢-١-١٤٣٧.

‎ويكون القبول لمن يسجل أولا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، والأولوية في التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم الثاني، وفق الطاقة الاستيعابية في مدارس الطفولة المبكرة.