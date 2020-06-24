وزير الشؤون الإسلامية: تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن قرارات المملكة بشأن الحج

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، بأن تكون خطبة الجمعة القادمة الخامس من شهر ذي القعدة الجاري ،عن تأييد ما قررته المملكة بأن يكون حج هذا العام 1441هـ، بعدد محدود جداً من مختلف الجنسيات من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة للتأكيد على الخطباء بالمناطق بهذا الشأن ، استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية وبيان أهمية هذا القرار في المحافظة على الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس.

ويأتي توجيه الوزير في إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في العناية بشؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما والسعي في توفير كل أسباب أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، إلى جانب أن تكون خطبة الجمعة متزامنة مع جميع الأحداث التي تطرأ على الساحة وخصوصاً ما يتعلق منها في جائحة كورونا .