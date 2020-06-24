آخر تطورات #كورونا عالميا.. 154 وفاة في بريطانيا والإصابات اليومية تنخفض

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 171 وفاة أمس.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.