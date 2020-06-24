“تقنية القنفذة” تفتح باب التسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤١-١٤٤٢هـ بداية من يوم غد الخميس الموافق ١٤٤١/١١/٠٤هـ ويستمر حتى تاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وأوضحت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالكلية أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ١٤٤١/١١/٢٥هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم ١٤٤٢/٠١/١١هـ .

وبينت الوكالة أنه في حال الترشح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يتم قبول أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع . وأوضحت أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.

وتشمل التخصصات المتاحة للتسجيل ما يلي :

قسم الحاسب وتقنية المعلومات ويشمل تخصصات البرمجيات والدعم الفني والوسائط المتعددة، وقسم التقنية الإدارية بتخصصيه التسويق والمحاسبة ،وقسم التقنية الإلكترونية ويشمل تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم ، وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص ميكانيكا سيارات . وعلى المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعت الكلية الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية. موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.