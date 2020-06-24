الكويت تفتح تحقيقا في تسريبات المتطرف الكويتي حاكم المطيري والقذافي

فتحت الكويت تحقيقا في تسريبات تسجيلات صوتية بين المتطرف الكويتي حاكم المطيري والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقال مصدر أمني كويتي إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في التسجيلات الصوتية المسربة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بما ورد فيها، وفقا لجريدة السياسة الكويتية.

وأفادت مصادر داخل جامعة الكويت، حيث كان يعمل المطيري أستاذا للشريعة، بأن إدارة الجامعة تراقب الوضع وستنتظر نتيجة التحقيقات، وستتصرف في ضوء ما ستسفر عنه، لافتة إلى أنها لم تتلق أي إفادات بشأن الوضع القانوني للمطيري حتى الآن.

وفي التسجيلات التي فجرها الناشط القطري خالد الهيل، اعترف المطيري للقذافي بعمله على مشروع لإثارة الفوضى في دولٍ خليجية منذ سنوات.

وقال خالد الهيل: “أنا مستعد لتسليم الجهات الأمنية في الكويت التسجيل كاملا ومتأكد أنها قضية أمن دولة وتحريض وتآمر على قلب نظام الحكم، وأيضا تؤكد تهمة الإرهاب والتواطؤ مع عدو أجنبي ضد وطنه وضد دول شقيقة”.

ومنذ بضعة أيام، فجر خالد الهيل قنبلة من العيار الثقيل تضاف إلى سجل جماعة الإخوان الأسود، حين أماط اللثام في حسابه على “تويتر” عن التسجيل الصوتي للقاء الذي جمع القذافي والأكاديمي الكويتي الهارب إلى تركيا حاكم المطيري، تطرقا فيه إلى الحديث عن “خطط ونوايا لنشر الفوضى والعنف في الكويت والسعودية والبحرين”، ما يمثل جريمة ضد أمن واستقرار الكويت والخليج.