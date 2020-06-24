الصحة العالمية: نصف إصابات العالم بكورونا موجودة في الأميركيتين

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نصف إصابات العالم بكورونا موجودة في الأميركيتين.

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالمياً بلغ حتى الآن أكثر من 9 ملايين شخص، و470 ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن المليون الأول للإصابة بالفيروس وقعت خلال 3 أشهر بينما المليون الأخير كان خلال أسبوع واحد.

وشدد ادهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم على الدور الحيوي للأكسجين في علاج الحالات الخطيرة من (كوفيد 19)، مبيناً أن كل خلية في الجسم تحتاج إلى الأكسجين للقيام بوظائفها، وعندما يتحكم الفيروس برئة المريض لا يمكنها امتصاص الأكسجين وتحرم منه الخلايا مما يؤدي إلى الوفاة، مؤكداً أن العديد من البلدان يواجه نقصاً في الأكسجين، وأصبح الطلب يتخطي المعروض منه، وأن 80 % من السوق يتركز في عدد قليل من الشركات.