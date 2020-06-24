رجل أعمال يتبرع بأرض ومبنى على نفقته الخاصة لصالح إسعاف هلال القصيم

تبرع رجل الأعمال فهد بن عبد المحسن المطوع بأرض ومبنى ليكون مقراً لمركز إسعاف الهلال الأحمر بالشماسية، وذلك على نفقته الخاصة

وبموافقة من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم.

وجرى توقيع الاتفاقية في فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم ‏لبناء مقراً للهلال الأحمر بمحافظة الشماسية بالمنطقة من فئة ( مركز إسعاف خارج المدن) على أرض مساحتها الإجمالية 700 متر مربع وبمسطح بناء 350 متر مربع من طابق واحد ، ويحتوي على صالة للمسعفين والأطباء و‏غرفة تبديل للملابس و غرفة للراحة ومكتب الإدارة وصالة رياضية ومستودع للتموين الطبي و غرفة للأكسجين وعدد 2 دورات مياه ومطبخ، وبتكلفة إجمالية تقدر بقيمة 950,000 ريال.

وتم توقيع ‏الاتفاقية بمقر فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم وبحضور المتبرع فهد بن عبد المحسن المطوع ومحافظ الشماسية فهد الراضي ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم الأخصائي خالد بن صالح الخضر ومدير إدارة المشاريع في الفرع وليد الربيش

عقب ذلك تم تكريم المتبرع في مكتب سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز جراء تبرعه السخي.

من جهتها اشادث هيئة الهلال الأحمر السعودي بمثل هذه المبادرات الإنسانية ‏والتي تعود بالنفع وخدمة كافة المواطنين والمقيمين، سائلين المولى أن يبارك في عمره وعمله ويكتب ذلك في موازين حسناته.