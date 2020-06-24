السبت.. وزير التعليم يترأس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم في دول العشرين

يترأس وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ يوم السبت المقبل 27 يونيو 2020 الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم بدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه المملكة هذا العام ضمن لقاءات دول مجموعة العشرين، وذلك في وقتٍ تشهد فيه منظومات التعليم في معظم دول العالم منجزات كبيرة في مجال التعليم عن بُعد رغم التحديات غير المسبوقة في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وتداعياته على المؤسسات التعليمية.

ويناقش وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين خلال اللقاء؛ الإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار فيروس كورونا على أنظمة التعليم في العالم، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجموعة في مواجهة الجائحة، وأفضل الممارسات التي تم تطويرها لضمان استمرارية التعليم، كما يناقش الوزراء الإجراءات التي سيتخذها أعضاء المجموعة بشكل فردي وجماعي لبناء المرونة في أنظمة التعليم الخاصة بها.

وتواصل المملكة التي ترأس اجتماع مجموعة العشرين العمل بنشاط مع أعضاء دول المجموعة، وكذلك الدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم أنظمة التعليم العالمية، إضافةً إلى تفعيل منظومة التعليم عن بُعد، ودعم البنية التحتية لاستمرار العملية التعليمية مستقبلاً، وتزويد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بالدعم النفسي والاجتماعي، إضافةً إلى الدعم المالي الذي يستهدف المجموعات الفقيرة والمحرومة.