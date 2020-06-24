وزير الشؤون الدينية بماليزيا: قرار إقامة الحج لعدد محدود هذا العام يأتي لمصلحة الأمة الإسلامية

أكد معالي الوزير بمكتب رئيس الوزراء للشئون الدينية بمملكة ماليزيا الاتحادية الدكتور ذوالكفل محمد بكري، أن قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، يؤكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس والذي تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديين وأبرز ما أتخذته المملكة من قرارات لحماية الحجاج من وباء كورونا.

وأشاد الدكتور ذو الكفل بكري بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن قرار المملكة بقصر الحج على عدد محدود جداً من المواطنين والمقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات الذي أصدرته القيادة الرشيدة كان محل تقدير مختلف القيادات العربية والإسلامية بدول العالم الذي ضجت بتصريحاتهم منصات القنوات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ، مؤكدين دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمحافظة على سلامة وصحة الحجاج الذي تؤكده مقاصد الشريعة الإسلامية.