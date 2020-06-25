لائحة اتهام أمريكية جديدة ضد مؤسس ويكيليكس

قالت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء، إن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، يواجه لائحة اتهامات جديدة من جانب الولايات المتحدة.

وسبق أن اتهم الأسترالي أسانج، بالفعل من الولايات المتحدة بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة، تشيلسيا مانينغ، بتسريب مجموعة من الوثائق السرية في 2010.

وتقول لائحة الاتهام إن أسانج وزملاءه في ويكيليكس جندوا قراصنة إنترنت، وأن أسانج تحدث في مؤتمرات للقرصنة في محاولة لتشجيع الآخرين على الحصول على معلومات لصالح ويكيليكس.

كما تتهم اللائحة أسانج بالتآمر مع مانينغ للوصول إلى بيانات كمبيوتر سري في وزارة الدفاع الأمريكية.

ورد محامو أسانج بأن الاتهامات الأمريكية مدفوعة سياسياً.

ويخضع أسانج للحبس الاحتياطي في سجن بلندن، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.