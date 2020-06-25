أمريكا تسجل أعلى عدد يومي لإصابات #كورونا منذ أبريل

سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ أبريل، وفقا لبيانات جمعتها شبكة (سي إن إن) وصحيفة نيويورك تايمز وجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 35 ألفا و 36 ألف حالة إصابة يوم أمس الأول الثلاثاء.

وسجلت ولاية فلوريدا أكثر من 5500 إصابة، بينما سجلت كاليفورنيا 7149 إصابة الثلاثاء، مقارنة بـ 4230 إصابة يوم الأحد.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بأكثر من 3ر2 مليون إصابة، وذلك إلى جانب 121 ألفا و700 وفاة.