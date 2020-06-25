مصدر لـ”الوئام”: عودة الرحلات الداخلية لمطار وادي الدواسر خلال أسبوعين

في تصريح لـ”الوئام” أكد مصدر في مطار محافظة وادي الدواسر، عودة الرحلات المحلية خلال أسبوعين.

مرجحا أن تكون جزءا من خطة الهيئة العامة للطيران المدني التي وضعتها للعودة التدريجية في المملكة.

وأكد المصدر اكتمال كافة الترتيبات بالمطار لعودة الرحلات، مشيرًا إلى أن هيئة الطيران المدني طبقت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة الجزئية وفق توجيهات وزارة الصحة.

وتم عمل ملصقات التباعد الاجتماعي على الممرات والصالات ووضع الحواجز، إلى جانب اللوحات الارشادية وأجهزة المسح الحراري والمعقمات وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن المركز الصحي بمطار وادي الدواسر كان قد أغلق من قبل الجهات الصحية مع بدء الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).