السودان: ازالة التمكين تضرب “وكر الفساد” المحتمي بـ”أردوغان”

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد السودانية، توصلها إلى وثائق تكشف عن فساد بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الكهرباء، وإطلاق حملة لمكافحة الفاسدين.

وقالت اللجنة إن الحملة بدأت أمس الأول بمداهمة أوكار الفساد بشركة الكهرباء والقبض على مدراء إدارات، وأوامر قبض على رؤوس الفساد الكبيرة.

وشملت القائمة الوزير السابق “معتز موسى” وزير الري السابق -قريب المعزول، ورئيس وزراء حكومته.. الهارب إلى تركيا معقل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وكذلك ضابط الأمن الشعبي “الرشيد فقيري” مدير شركة الكهرباء السابق الذي تم عزله في عهد حكومة الثورة.

وجاء ثالثا في القائمة عبد العاطي هاشم، المدير السابق بهيئة السدود والذراع الأيمن لأسامة عبد الله، والمتهم وحده بالتصرف في 600 مليون دولار!