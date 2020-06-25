أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس بعد أن هوت بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأمريكية والانتشار السريع لحالات كوفيد-19 بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 37.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش بعدما هبطت 2.36 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 40.01 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار أمس الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود برنت عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس آذار قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا وحرب

الأسعار السعودية الروسية بالأسواق.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة “الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع”.

لكن محللين يقولون إن الزيادة التي بلغت 1.4 مليون برميل جاءت بسبب سلسلة من الشحنات السعودية التي حجزتها شركات تكرير أمريكية عندما انخفضت الأسعار في مارس آذار. ومن المقرر أن تتراجع تلك الشحنات قريبا.

وقال محللون إن من المتوقع أن يبقي القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات الأمريكية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدودا.

وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران كوانتاس الأسترالية اليوم الخميس إنها لا تتوقع انتعاشا ملحوظا في السفر الدولي قبل يوليو تموز 2021 على الأقل بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.