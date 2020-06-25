9 مصانع سعودية تُنتج أكثر من مليوني كمامة يومياً

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين والمواطنات للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.

وأفاد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بالتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودي من الكمامات الطبية وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا وللخزن الإستراتيجي.

وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة الغذاء والدواء لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً، ومع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته لمرحلة ما بعد الجائحة.

وقال: إن هذه الأزمة أثبتت قدرة كبيرة وكفاءة عالية لدى القطاع الصناعي بالمملكة في التعامل مع الآثار المترتبة لجائحة كورونا، وتقليل أي آثار سلبية تؤثر على المواطنين، سواء الأفراد والمؤسسات.

وتم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي، ما نتج عنه ولله الحمد القدرة على سد الاحتياج وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية ولدى الوزارة اليوم خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج أنَّ ثمة لجنة حكومية مشكلة منذ بداية الجائحة مسؤولة عن متابعة توفر جميع أدوات الوقاية من الفيروس وتعمل بشكل يومي بتكامل مع القطاع الخاص لدعم مسارين رئيسيين؛ التصنيع الوطني والاستيراد إذ قامت اللجنة بالتعاون مع الخطوط السعودية للشحن بإنشاء جسر جوي لضمان إمداد سلاسل التموين ونقاط البيع بالكمامات اللازمة لتلبية الطلب العالي سيما أن الكمامة أمست منتجًا ذا طلب عالمي وليس محلي فقط.

مشيراً إلى أن متوسط الاستيراد اليومي خلال الأربعة عشر يوماً السابقة وصل إلى 10 مليون كمامة يومياً، والعمل جاري لمضاعفة هذه الكميات مستقبلاً.

وأكد أن المواطن والمقيم أصبح لديهم إلمام ووعي كبير بضرورة ارتداء الكمامات، مبيناً أن الهيئة أطلقت تطبيق “طمني” الذي يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر الكمّامات والمعقمات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وتم تحديث الكميات المتوفرة بشكل فوري من خلال التطبيق الذي يمكن الاستفادة من خدماته باللغتين العربية والإنجليزية عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل “IOS “و “أندرويد” من خلال الرابط : https:// tameni. Sfda.gov.sa.