الأولى في القصيم.. ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا بمستشفى الأسياح

في حالةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة القصيم، شهد مستشفى الاسياح العام أحد مكونات التجمع الصحي بالمنطقة ولادة لمواطنة سعودية في عقدها الثالث من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ حضرت الحالة، التي جرى تحويلها من مستشفى قبة، للمستشفى، وهي تعاني من آلام ولادة طبيعية.

وتم التعامل مع الأم، والتي كان مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم وجنينها في آنٍ واحد، إذ تم سحب عينة تحليل لـ”كوفيد 19″، وتحويلها إلى غرفة الولادة وتعامل الفريق الطبي معها.

كما تم إجراء الولادة بصورة طبيعية، بدون شق جراحي والأم والمولود فى حالة صحية جيدة، وعزل الحالة بعد الولادة بعد التأكد بأن إيجابية النتيجة، وعلى الفور أخضع الفريق الطبي بمستشفى الاسياح العام الطفل لعدد من الإجراءات والاحترازات الطبية، لضمان سلامتها وغادر الطفل ووالدته المستشفى وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد.