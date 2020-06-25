3 إصابات إثر اندلاع حريق بمصنع في الرياض

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، حادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض بحي المشاعل، وانتقلت خمس فرق إسعافية للموقع إضافة لعربتين كوارث تابعة للهيئة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 11:43 بوجود حريق في أحد المصانع من الدفاع المدني، وتم توجيه خمس فرق إسعافية وعربتين كوارث وتواجد القيادة الميدانية بالموقع، إضافة إلى 6 فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى وتبين وجود ثلاث إصابات طفيفة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع.

وأضافت: “بعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع تم إعادة الفرق الإسعافية للمراكز وبقاء فرقة إسعافية واحدة متمركزة حتى انتهاء الحدث عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة عصرًا”.

وطالب “الجلاجل”، قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات حيث يشكل خطرًا على الفرقة الإسعافية وتأخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسئولة.