بأصول تبلغ 214 مليار دولار… محادثات اندماج بين بنكي الأهلي التجاري وسامبا

أبلغ مصدران مطلعان رويترز أن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية السعوديين يجريان محادثات لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ حوالي 214 مليار دولار.

وتدفع أسعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف باتجاه دمج البنوك في أنحاء الخليج وستفرز الصفقة في حالة إتمامها أحد أضخم بنوك المنطقة من حيث الأصول، محتلا المرتبة الثالثة بعد بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقالت البورصة السعودية اليوم الخميس إنها ستعلق التداول على أسهم الأهلي التجاري وسامبا حتى 28 يونيو حزيران بناء على طلب من البنكين، وذلك قبيل صدور إعلان مهم.

ويعد الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول بقيمة سوقية نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من مثلي سامبا، البالغة قيمته 12.3 مليار دولار.

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29 بالمئة في الأهلي التجاري و22.91 بالمئة في سامبا.

كان الأهلي التجاري وبنك الرياض أنهيا محادثات اندماج العام الماضي، دون إبداء أسباب.

وفي 2018، اتفق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج في صفقة هي الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة بالقطاع المصرفي في المملكة.

تزامنت الخطوة مع موجة اندماجات مصرفية بمنطقة الخليج، بدأت بدمج أكبر بنكين في الإمارات والذي تمخض عنه بنك أبوظبي الأول في العام 2017.