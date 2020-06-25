بسبب الإهمال.. شخص ينقل العدوى لـ6 من أفراد عائلته أحدهم في العناية المركزة

تسبب شخص بسبب إهمال تعقيم يديه في نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته أحدهم يرقد في العناية المركزة.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات فايروس كورونا، أن إهمال شخص لتعقيم يديه تسبب في نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته أحدهم يعاني من الضغط والسكري وحاليًا يتلقى الرعاية في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 170,639 حالة حتى الآن، فيما أعلنت عن تعافي 5085 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117882 حالة، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة.