“الغذاء والدواء” تصدر تنبيهًا حول شرائط “OneTouch®️ Select Plus” لاختبار مستوى السكر

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنبيهًا حول وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر في الدم التي تحمل اسم “وان تاتش سيليكت بلس، OneTouch®️ Select Plus” من إنتاج شركة LifeScan, Europe, GmbH السويسرية.

وأوضحت الهيئة، أن الخلل في التشغيلة رقم (4582205) التي ينتج عنها الاستمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر في الدم.

وحثت الهيئة مستخدمي هذه الشرائط على التواصل مع الممثل المعتمد “الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة” من خلال الرقم المجاني 8002440266 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، لاستبدال الشرائط على حساب الشركة.

ودعت الهيئة المستهلكين للإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأي أجهزة ومنتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999.