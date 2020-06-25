رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا: قرار المملكة بخصوص حج هذا العام قرار حكيم

أكد رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، في بيان صدر عنه، أن القرار الصادر بخصوص موسم الحج لعام 1441هـ الذي يقصي باختصاره على عدد محدود جدًا من الحجاج المقيمين في المملكة من جنسيات مختلفة هو قرار حكيم ومؤصل شرعًا، ويراعي المحافظة على أداء فريضة الحج وكذلك المحافظة علي الأنفس بما يمثل ذلك من مقاصد شرعية نظرًا للظرفية الحالية التي تعيشها البشرية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأشاد بحهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في خدمة الإسلام والمسلمين وخصوصًا حجاج بيت الله الحرام، فقد ظلت المملكة دومًا حريصة على أن يؤدي المسلمون هذه الفريضة في أجواء يعمها الأمن والأمان والسكينة مع توفر جميع الخدمات.

وفي ختام البيان، أكد الشيخ “النحوي” ضرورة التزام جميع الحجاج بالضوابط الصحية المنصوص عليها، سائلا الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا ويكشف هذا البلاء عن الأمة والبشرية.