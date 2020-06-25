وكالة أوروبية توصي باستعمال “الدواء الأمل” لعلاج كورونا

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، بالسماح بـ”تسويق مشروط” لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقراً، في بيان إن “رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأوضحت أن المفوضية “تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح بالتسويق المشروط لرمديسيفير خلال الأسبوع المقبل”.

وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءاً من 12 عاماً، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسجين.

وأظهرت دراسة للوكالة أن المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون رمديسيفير يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.

ويعد هذا العقار، الذي كان أنتجه مختبر غيلياد الأميركي لعلاج الحمى النزفية إيبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقاً لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.