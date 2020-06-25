“الأمر بالمعروف” تدشن مبادرة حسن الوفادة في محايل عسير

دشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مبادرة حسن الوفادة ” مرحبا الف في عسير تنزه بحذر ” بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحايل عيسى بن علي الشهري ومساعد مدير الهيئة محمد بن مرعي عسيري ، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها ، حيث تضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية, وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي هيئة محايل .

وأوضح محافظ محايل المكلف أن تدشين شعار “حسن الوفادة ” يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ، مبينآ أن الهيئة سوف تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية التي يحتاجونها زوار المنطقة والعابرين لمواقع الاصطياف وتسهيل مهمتهم .

يذكر أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال أطلق مبادرة ” حسن الوفادة والتي تحمل عنوان” مرحبآ الف في عسير ـ تنزه بحذر ” في نسختها الثانية وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة المحافظات والمراكز التابعة لها .