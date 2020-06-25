قطر وتركيا تتملصان من دعم السودان في مؤتمر برلين.. والسعودية على رأس قائمة المانحين

رفضت كل من تركيا وقطر بما أطلق عليه سياسيون سودانيون “معسكر الإخوان”، تقديم أي نوع من أنواع الدعم في مؤتمر أصدقاء السودان الذي انعقد اليوم الخميس في برلين.

بينما قدمت المملكة العربية السعودية السعودية دعما للسودان بمبلغ 10 ملايين دولار، وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها منذ بداية العام حوالي 500 مليون دولار.

وقال مراقبون وسياسيون سودانيون إن مشاركة قطر وتركيا بوفدين في مؤتمر دعم السودان كان صوريا أو من قبيل تحصيل حاصل.

وجاءت القائمة الكاملة، التي نشرتها وسائل إعلام سودانية، للدول التي قدمت الدعم للسودان في مؤتمر المانحين على النحو التالي:

– الدول الصديقة في ‎مؤتمر شركاء السودان عهدوا بدعم يصل إلى أكثر من 1.1 مليار دولار وجزء كبير من الدعم موجه للأسر

– تعهدات دولية بإعفاء الكثير من الديون التي تصل إلى 60 مليار دولار حسب تأكيدات حمدوك.

– الولايات المتحدة تقدم 365 مليون دولار لدعم السودان (واشنطن تقدم 365 مليون دولار دعما للسودان بزيادة 10 أضعاف عن 2019)

– ألمانيا تعلن عن تقديم 150 مليون يورو للسودان لعام 2020 وتفصيلا :

150 مليون يورو ( 168 مليون دولار) اجمالي الدعم من حكومة ألمانيا

مفصلة إلى:

118 مليون لصندوق التنمية

32 مساعدات انسانية

– الاتحاد الأوروبي: 312 مليون يورو حجم مساعداتنا للسودان لعام 2020

وتفصيلا

251 مليون يورو دعم التنمية الاقتصادية في السودان في 2021

93 مليون يورو لدعم الأسر

الاجمالي يصل إلى 312 مليون يورو (350 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي

– بريطانيا تتعهد بدعم مالي قدره 150 مليون جنية إسترليني

– ‏إجمالي 100 مليون يورو من جمهورية فرنسا (112 مليون دولار)

‏- 3 ملايين يورو من أسبانيا وإعفاء 74 مليون يورو من ديون السودان متي أمكن.

– 50 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة

– 20 مليون يورو السويد

– البنك الدولي :سنقدم 400مليون دولار في اغسطس لتصفية الديون القديمة

وتفصيلا

يشارك البنك الدولي في دعم الأسر بمقدار يصل إلى 1.9 مليار دولار

نقدم 400 مليون دولار الشهر القادم لدعم الأسر

الديون تصل إلى 56 مليار دولار في 2020

– بنك التنمية الأفريقي .. 155 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي خلال ٣ أعوام

51 مليون دولار لدعم مركز الاحصائات

15 مليون دولار لدعم النساء

– السعودية تعلن تقديم 10 مليون دولار أمريكي وقالت بان المساعدات بلغت منذ عام ما يفوق 500 مليون دولار .

– كوريا الجنوبية : 87 مليون دولار أمريكي

– ايطاليا : 19 مليون دولار

– الصين: تقديم الدعم المطلوب في مجال البنية التحتية والطرق والجسور في شكل قروض وإعفاء ديون.