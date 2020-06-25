تنفيذ محتوى إرشادي لمنسوبي رئاسة شؤون الحرمين بواسطة الشاشات الإلكترونية

قامت إدارة التوجيه والإرشاد ممثلة بوحدة المحتوى والمعلومات بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بعمل محتوى توجيهي وتوعوي وإرشادي لمنسوبي الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يكون مناسباً لعرضه على الشاشات الإلكترونية، وذلك إبرازاً لدور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي.

وأوضح مدير وحدة المحتوى والمعلومات الاستاذ معتز حيدر أن الوحدة تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحرمين الشريفين، ويتم حصر المحتوى المعروض من قبل إدارات المسجد الحرام، حيث يقوم العاملون في هذه الوحدة على تدقيق المحتوى سواء في المسجد الحرام أو في مبنى الرئاسة ومعرفة أنواعها وفرزها حسب مواقعها ومدى الاستفادة منها.