“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لأجهزة الأندرويد

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة نسخة “تطبيق تباعد” الخاصة بأجهزة الأندرويد.

وأصبح بإمكان مستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud .

وحثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي “تباعد” و”توكلنا” لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.

وسبق لـ “سدايا” أن أطلقت مطلع الشهر الجاري نسخة “تطبيق تباعد” لأجهزة IOS من خلال متجر APP Store على الرابط التالي: https://apple.co/31inlV8 ، ما مكن مستخدمي أجهزة “أبل” من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق.

وأتى التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية – كل بحسب اختصاصه – بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.