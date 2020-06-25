الشؤون الإسلامية: فتح المساجد قل أذان صلاة الجمعة بساعة ووقت الخطبة لا يتجاوز 15 دقيقة

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد فيما يتعلق بصلاة الجمعة.

وأعلنت الوزارة أن إقامة صلاة الجمعة مؤقتا في المساجد المهيئة القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ30 دقيقة.

وتضمنت الإجراءات أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بساعة، ولا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، ابتداء من 5 ذي القعدة 1441هـ.