غضب إعلامي بعد تصريحات مسيئة ومحرضة من نائب تونسي ضد صحفيين عرب

شهدت الأوساط الصحفية والإعلامية العربية موجة غضب بعد تصريحات من نائب محسوب على النهضة التونسية تضمنت إساءة وتحرضا ضد صجفيين عرب.

وانسحب الصحفيون من مؤتمر لكتلتي ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، بعد تصريحات سيف الدين مخلوف المحسوب على حزب النهضة الإخواني، التي وُصفت بالمستفزة والمتهكمة بشأن مراسلين في قنوات العربية والحدث وسكاي ونيوز عربية.

وعبر الصحفيين عن احتجاجهم خلال مغادرتهم للقاعة، مؤكدين أن تصريحات مخلوف فيها اعتداء على زملائهم وتضمنت تحريضا ضدهم، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتهكم فيها مخلوف على الصحفيين ويحرّض بصفة غير مباشرة ضدهم.