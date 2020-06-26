المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في كوت ديفوار يساند قرار المملكة بإقامة الحج بأعداد محدودة

أكد المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في الكوت ديفوار، عن تأييده ومساندته لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441 هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم وحرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا.

وأفاد المجلس في بيان له اليوم أنه يتابع ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الكثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء.

ودعا المجلس في ختام بيانه -الله عز وجلّ- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلدان المسلمين والعالم كله من أضرار فيروس كورونا.