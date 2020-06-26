المركز الإسلامي في تشيلي: قرار تنظيم الحج تحقيق لمقاصد الشريعة بحفظ النفس البشرية

ثمن رئيس المركز الإسلامي في تشيلي كامل صوفان، القرار التي اتخذته المملكة العربية السعودية بإعلانها عن تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في آداء مناسك الحج من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال صوفان في بيانٍ صادر عن المركز اليوم : إن هذا القرار الصائب والمسدد بإذن الله، جاء في ضوء استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الامن الصحي العالمي، وذلك حرصاً على إقامة الشريعة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازمين لضمان سلامة الانسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الاسلامية في حفظ النفس البشرية.

وسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء ويزيل الوباء، وأن يعيد الله على الأمة الحج في العام القادم 1442هـ، بالخير والصحة والعافية والسهولة واليسر، وأن يجزي الله حكومة المملكة الخير والسداد لما يحبه ويرضاه.