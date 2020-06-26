عاجل… ميليشيات عراقية موالية لإيران تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل

هددت ميليشيات عراقية موالية لإيران رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالقتل. وذكرت تقارير اعلامية اليوم الجمعة أن المسؤول الأمني للميليشيا موالية لإيران قد هدد بالفعل رئيس الوزراء العراقي بالقتل، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “رويترز” عن مسؤولين بالحكومة العراقية القول أن القوات الأمنية داهمت المكتب الرئيسي لكتائب حزب الله العراقي المدعومة إيرانيا.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة من قيادات تلك الميليشيات، وصادرت بعض الصواريخ أثناء المداهمة.

ويأتي كل ذلك في وقت وصل فيه التصعيد بين الطرفين إلى مستوى غير مسبوق ومنذ نهاية الجولة الأولى للحوار بين العراق والولايات المتحدة بشأن تنظيم العلاقات بين البلدين في الحادي عشر من الشهر الجاري، تحولت وسائل الإعلام العراقية الممولة من قبل الحرس الثوري الإيراني، إلى مهاجمة حكومة الكاظمي واتهامها بالعمالة الخارجية.