“الموارد البشرية” تطرح 800 وظيفة.. التقديم إلكتروني والعمل من المنزل

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توفر 800 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق، ولكافة المؤهلات، موضحة أن العمل سيكون إلكترونيًّا، ومن المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى مقر العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات أو البعد الجغرافي، أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر.

وحددت الوزارة عدة شروط للوظيفة، تتمثل في أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، عمره من 18 إلى 60 سنة، ويجيد استخدام أجهزة التقنية الحديثة، ولديه حساب “أبشر” مفعل.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الباحثين عن عمل، يتم عبر زيارة بوابة العمل عن بعد، ثم الضغط على أيقونة (حساب جديد)، ثم (حساب عامل عن بعد)، وبعد إنشاء الحساب يتم تحميل السيرة الذاتية للمتقدم، وعندها سيظهر ملف تعريفي للمتقدم، ويمكنه التقديم للوظائف المتاحة.