الصين تسيطر مجددًا على #كورونا.. 13 إصابة جديدة ولا وفيات

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الصين، لتصل إلى 13 حالة طوال يوم أمس الخميس، مما يشير إلى سيطرة الصين على موجة التفشي الثانية في بكين.

وأعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في البر الرئيسي، الخميس، بعد أن كانت قد سجلت 19 إصابة بالفيروس في اليوم السابق، بينها حالة واحدة في مقاطعة هيبي المجاورة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن من بين هذه الإصابات، كانت 11 حالة في العاصمة بكين، بانخفاض عن 13 في اليوم السابق.

وحتى أمس الخميس، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين 83462 حالة.

وكانت الصين أعلنت عن اكتشاف 19 حالة إصابة بالفيروس الخميس وسط إجراء اختبارات جماعية في بكين، حيث يبدو أنه تمت السيطرة على تفش جديد للمرض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بالفيروس ليتوقف عدد الوفيات عند 4641 حالة وفاة.