إغلاق 302 موقع مخالف للبروتوكولات الوقائية في جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة ‬⁩203 موقع مخالف للبروتوكولات الوقائية منها 42 صالون حلاقة، وذلك ضمن الأعمال الميدانية التي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع في ظل انتشار فايروس كورونا.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.