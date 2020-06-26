‫شخص ينقل عدوى كورونا ويتسبب بوفاة والده وإصابة والدته و16 فردًا من أسرته

تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل عدوى الإصابة بفايروس كورونا لوالديه و16 فردًا من أسرته.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليوم عن مستجدات فايروس كورونا: “بسبب المصافحة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فردًا من أسرته وتوفي والده بسبب العدوى حيث كان يعاني من مرض في القلب”.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 174.577 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 2589 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 120.471 حالة، كما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1474 حالة.