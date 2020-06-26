آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع جديد لمعدل ضحايا الجائحة على أساس يومي فيها.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 25 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 186 حالة، لتصل إلى مستوى 43414.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك هبوطا كبيرا، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149.